شاهد.. مصرية تعتدى على شرطي رفض دخولها المحكمة دون كمامة

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو يتضمن مشادة كلامية بين ضابط برتبة مقدم في مصر، وسيدة زعمت أنها مستشارة بالأمم المتحدة، ووجهت الأخيرة للضابط السباب ومزقت رتبته التي يضعها على كتفه، حيث انتشر الفيديو على كافة مواقع السوشيال ميديا، والذى يطالب فيه الضابط السيدة، أن ترتدى الكمامة، فما كان منها أن حدثته بطريقة غير لائقة، وتعدت عليه بالفعل والقول، فيما أكدت مصادر، أن الجهات الأمنية تحقق فى الواقعة.

ايه الست دى ايه يعنى مستشارة فى الامم المتحدة ... لازم الظابط ياخد حقه ده بيطبق القانون ...هو ده نموذج للشعب....الشرطة تطبق القانون والشعب قليل الأدب pic.twitter.com/qBwyWtLqyx — 🇸🇦 🇦🇪🇪🇬نسرين 🇪🇬 🇦🇪🇸🇦 (@zgtd131) August 30, 2020

القصة وفقاً لموقع "اليوم السابع"، بدأت حينما طالب الضابط من السيدة المتواجدة فى المحكمة، أن ترتدى كمامة، ولكنها رفضت بشكل قاطع، وتحدثت معه بنبرة استعلاء وتهديد قائلة، "أنا مستشار وعضو أمم متحدة"، فطالبها بإبراز البطاقة الخاصة بها، ولكنها رفضت قائلة "والله ما هتاخد كارنيهاتى"، فرد عليه "أنا هضطر أجيب شرطية وأكلبشك"، فما كان من السيدة إلا أنها قامت بسبه بألفاظ نابية، فسحب منها هاتفها المحمول، فقامت بالتعدى عليه، وتمزيق رتبته التى يضعها على كتفه فى بدلته الشرطية، وسط ذهول الحاضرين، الذين اعترضوا على سلوك السيدة.

الفيديو أثارغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وطالبوا بأن يتم التعامل مع هذه السيدة وفقا للقانون، وبتهمة التعدى على ضابط شرطة أثناء تأدية عمله، لا سيما أنه لم يعاملها بشكل سيىء، ولكنها طالبها أولا بارتداء الكمامة، وأن تبرز "البطاقة" الخاصة بها، معربين عن استيائهم من الطريقة التى تحدثت بيها السيدة، ونبرتها المتعالية.

رواد مواقع التواصل الاجتماعى، أثنوا أيضا، على ثبات الضابط فى تعامله مع السيدة التى قامت بسبه أمام الموظفين والحضور فى المحكمة، وعدم قيامه بأى تصرف انفعالى، مطالبين بأن يتم الكشف عما حدث بعد ذلك، وأن تنال السيدة العقوبة التى تستحقها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز