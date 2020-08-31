سفارة السعودية لدى مصر تكشف تفاصيل مقتل مواطن سعودي بالقاهرة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت السفارة السعودية لدى مصر حقيقة ما تداولته عدد من وسائل الإعلام حول مقتل مواطن سعودي في مصر، حيث ردت على العديد من الاستفسارات التي تلقتها سفارة المملكة العربية السعودية من وسائل الإعلام في هذا الشأن.

وتفصيلاً، قالت السفارة إنها تود أن توضح ظروف وملابسات الجريمة، حيث سبق وأن تلقت اتصالاً من الجهات الأمنية المصرية بالعثور على جثة المواطن السعودي داخل شقته الكائنة بحي السيدة زينب بالقاهرة، وعلى الفور باشرت السفارة الحادثة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة التي تمكنت من القبض على 4 متهمين في الجريمة، وتشير التحقيقات الأولية أنها بدافع السرقة.

وقامت السفارة بالتواصل مع أسرة المغدور -رحمه الله-، ونقل جثمانه إلى المملكة بتاريخ 29 يوليو الماضي، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات، وفقاً لموقع "سبق".

وتنتهز السفارة الفرصة لتجديد خالص التعازي والمواساة لأسرة المواطن، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وتود السفارة التنويه بجهود الجهات الأمنية المختصة في الشقيقة مصر، وسرعة تعاملها مع الجريمة، وتحركها الفوري، الذي أسفر عن ضبط المتهمين في وقت قياسي، والسفارة من جانبها مستمرة بالمتابعة مع الجهات الأمنية المختصة لمجريات التحقيق، والرفع بما يستجد للسلطات المختصة في المملكة ولأسرة القتيل رحمه الله.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز