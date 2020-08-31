إسقاط طائرة بدون طيار حوثية "مفخخة" استهدفت مطار أبها الدولي

المصدر: وام

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي في عمل إرهابي ووحشي.

وأكد العقيد الركن تركي المالكي؛ المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، في بيان صدر الليلة الماضية أنه تم مساء أمس اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وبطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي والذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.

وأوضح المالكي أنه ونتيجة لعملية الاعتراض والتدمير فقد تساقطت بعض الشظايا على مطار أبها الدولي من دون وقوع أية إصابات أو أضرار بين المدنيين من مسافرين وعاملين بالمطار.

وشدد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللاأخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية ستواصل تنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه المليشيا الإرهابية وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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