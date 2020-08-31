الحوثي.. انتهاكات بالآلاف خلال عام واحد

المصدر: عدن - وكالات

كشفت لجنة حكومية يمنية معنية بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الأحد، عن قرابة 3 آلاف انتهاك خلال عام، ارتكبت ميليشيا الحوثي الإيرانية العدد الأكبر منها.

وقالت اللجنة الحكومية للتحقيق في الانتهاكات، إنها تمكنت خلال عام كامل ( من 1 أغسطس2019 وحتى 31 يوليو الماضي، من استكمال التحقيق في 2940 واقعة انتهاك لحقوق الإنسان في مختلف المحافظات اليمنية.

وذكرت اللجنة، في تقريرها الدوري الثامن، أن إجمالي الضحايا فيها 6163، واستمعت إلى قرابة 15 ألف شاهد ومبلغ وضحية.

ووفقاً للتقرير، فقد انتهت اللجنة من التحقيق في مقتل 712 مدنياً، بينهم 66 امرأة و122طفلاً، فيما أصيب 935، بينهم 113 امرأة و274 طفلاً بعموم المحافظات اليمنية.

ورصد التقرير، تجنيد 126 طفلاً، و85 واقعة زراعة ألغام جميعها انفردت بها ميليشيا الحوثي، و1304 حالات ادعاء تعسفي واختفاء قسري، و55 واقعة قتل خارج القانون.

وقال رئيس اللجنة، القاضي أحمد المفلحي، إن التقرير تضمن أنواع الانتهاكات والجهات المسؤولة، واللجنة التزمت في عملها بمنهجية واضحة وفقاً للمبادئ والمعايير الدولية المتمثلة بمبدأ الشفافية والاستقلالية والحيادية والموضوعية والمهنية والسرية.

وتأتي ميليشيا الحوثي، في صدارة مرتكبي الجرائم، وأحدثها قنص الطفلة رويدا صالح (10 أعوام) في حي الروضة بمدينة تعز والتي عرفت لاحقا بـ«طفلة الماء».

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