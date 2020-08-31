حكومة جديدة في سوريا

المصدر: (دمشق - وكالات)

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس مرسوماً أعلن فيه عن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة حسين عرنوس دون أن يطرأ أي تغيير على الحقائب السيادية. وبحسب المرسوم الذي نشرته حسابات الرئاسة، أبقى الأسد على وزراء الحقائب السيادية: الخارجية والدفاع والداخلية والاقتصاد والإعلام وتغيّر وزراء 12 حقيبة بينها المالية والكهرباء والصحة. وتعدّ حكومة عرنوس الخامسة منذ 2011 وتضم الحكومة الحالية ثلاث نساء. وكلف الأسد الثلاثاء الماضي حسين عرنوس الذي سلمه قبل أكثر من شهرين مهام رئاسة الوزراء مؤقتاً، تشكيل حكومة جديدة بعد أسابيع على انتخابات مجلس الشعب. وتواصل الحكومة الحالية مهامها حتى يوليو المقبل (بعد عشرة أشهر)، الموعد المفترض للانتخابات الرئاسية المقبلة وبعدها تعد بحكم المستقيلة وتستمر بتسيير الأعمال ريثما يصدر مرسوم رئاسي بتسمية حكومة جديدة بحسب المادة 125 من الدستوري السوري. وتواجه الحكومة الجديدة صعوبات عدة شأنها في ذلك شأن الحكومات السابقة على خلفية الأزمات المعيشية الخانقة وتدهور قيمة العملة المحلية بشكل غير مسبوق.

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