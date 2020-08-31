مساعدات الإمارات تبلسم جراح أهالي حضرموت

المصدر: حضرموت،شبوة - وام

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة - عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر - تقديم مساعداتها الإنسانية والإغاثية لسكان محافظة حضرموت، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها للتخفيف عن الأهالي من وطأة الأزمة بسبب الأحداث التي تمر بها البلاد. ووصلت إلى ميناء المكلا سفينة مساعدات إنسانية تحمل على متنها أطناناً من المواد الغذائية والحقائب والأدوات المدرسية، مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أهالي محافظة حضرموت. يأتي وصول السفينة امتداداً للجسر البحري الإغاثي الذي تسيره دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، والتي رصدت ضمن أجندتها تنفيذ حزمة من المشاريع الإغاثية والتنموية والصحية، دعماً لليمن وشعبه. ووزعت الهيئة 500 سلة غذائية تزن (21 طناً و400 كيلوغرام) مستهدفة 2500 فرد من الأسر الفقيرة والمحتاجة بمنطقة الحرشيات بمديرية المكلا في محافظة حضرموت.

يشار إلى أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام 2020 بلغ 30410 سلال غذائية تزن (2419 طناً و128 كيلوغراماً) استهدفت 152050 فرداً من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت. وعبّر المسؤولون في مديرية المكلا ومنطقة الحرشيات عن شكرهم لدولة الإمارات قيادة وشعباً على الجهود التي تبذلها على جميع الأصعدة عامة وعلى الصعيد الإغاثي خاصة، والتي خففت من وطأة المعاناة التي تعيشها الأسر المتضررة بالمحافظة، مشيدين بالتدخل الإنساني الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر في محافظة حضرموت عبر تسيير مئات القوافل التي تحمل آلاف الأطنان من المواد الغذائية والإغاثية وإقامة المشاريع التنموية التي كان لها بالغ الأثر في التخفيف من معاناة الأهالي.

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