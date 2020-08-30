السيسي يحذر من خطر يفوق الإرهاب

المصدر: القاهرة - البيان، وكالات

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من خطورة «الاعتداءات المتواصلة على الأراضي خاصة الزراعية منها»، واصفاً إياها بأنها «تفوق الإرهاب في خطورتها».

وقال السيسي، أمس، خلال حضور حفل افتتاح عدد من المشروعات الجديدة في محافظة الإسكندرية، إن تواصل الاعتداءات على الأراضي بكافة صورها «تقطيع لأوصال الدولة وإهدار لإمكاناتها وثرواتها وتخريب لقدراتها». وأضاف الرئيس المصري، أنه قد يكلف قوات الجيش بإزالة المخالفات المتواصلة على الأراضي، في مختلف المحافظات في البلاد.

وشدد السيسي على ضرورة اتخاذ المحافظين كافة الإجراءات الكفيلة بالوقف الفوري لأي اعتداءات على الأراضي المملوكة للدولة، خصوصاً الأراضي الزراعية. وأشار السيسي إلى أن «أي مسؤول لا يستطيع وقف التعديات والاعتداءات على مقدرات الدولة المصرية، عليه أن يغادر منصبه فوراً».

وشاهد السيسي خلال الاحتفال، عرضاً لمسح جوي قامت به إدارة المساحة العسكرية بالقوات المسلحة، لكافة الأراضي على مستوى مصر، متضمناً رصد كافة التغييرات التي حدثت من حيث البناء الجديد أو تعلية المباني القائمة.

وأكّد مدير المساحة العسكرية، أن عمليات التصوير الجوي تتيح تتبع أي تغييرات على كافة أراضي الجمهورية خلال 10 سنوات. واستعرض المسؤول العسكري، صوراً بالأقمار الاصطناعية، لإحدى القرى التي تم فيها الاعتداء على المساحة الكلية للأراضي الزراعية خلال 4 سنوات فقط.

على صعيد آخر، أكّد السيسي، أن الدين الخارجي لمصر تحت السيطرة، مشيراً إلى أن بلاده تقترض بشروط ميسرة للحفاظ على معدل النمو.

وقال: «إننا مضطرون للتمويل الخارجي للمشروعات التي نقوم بها حتى نستطيع تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي نسعى إليها لتحسين حياة المواطنين وتوفير الخدمات التي يحتاجونها»، مشيراً إلى أن القروض التي يتم الاتفاق عليها تكون بشروط ميسرة للغاية. وأكد أن البعض ينظر لقضية الدين الخارجي على أنها أزمة، لكن هناك جهوداً مكثفة لضبط الدين، وجعله في الحدود الآمنة وفي ذات الوقت الحفاظ على معدلات نمو كبيرة.

وأوضح السيسي، أنه ولولا تداعيات فيروس كورونا التي أصابت العالم كله، لكانت مصر قد حققت معدلات كبيرة في النمو ولم تحتاج إلى الاقتراض، مشيراً إلى أنّ الاقتصاد المصري بخير ويتطور وفق الرؤية التي تم وضعها.

وأوضح السيسي أن مصر حافظت على تصنيفها وفقاً لتقييم كبرى مؤسّسات التقييم الدولية، ما يؤكد سلامة إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر. وطالب السيسي، من وزير المالية، محمد معيط، شرح تطور الدين الخارجي أمام المصريين، حيث أكد الوزير أن الدين الخارجي في الحدود الآمنة.

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