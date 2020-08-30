«النيل» يبتلع المزيد من مساكن السودانيين

المصدر: (الخرطوم – طارق عثمان )

واصل نهر النيل تمرده، مبتلعاً المزيد من المساحات والمساكن، التي تشاطئه في عدد من المدن السودانية، بما فيها العاصمة الخرطوم، التي يلتقي فيها النيلان الأزرق والأبيض، إذ تسربت المياه إليها عبر منافذ عدة، في الوقت ذاته، الذي حذرت فيه السلطات من استمرار ارتفاع مناسيب النهر غير المسبوقة في معظم الأحباس خلال الأيام المقبلة، لتحطم أرقاماً قياسية لم يسجلها منذ 100 عام. وتعهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للجيش عبدالفتاح البرهان، بتسخير كل إمكانات القوات المسلحة لدرء آثار الفيضان، الذي ضرب مناطق متفرقة بالعاصمة الخرطوم، ووجه البرهان الذي زار منطقة الكلاكلة جنوب الخرطوم غمرتها المياه بإنشاء غرف طوارئ خاصة لترتيب مساعدات للمتضررين، ووعد بتوفير الاحتياجات اللازمة لهم.

وقالت لجنة الفيضانات التابعة لوزارة الري السودانية، إن مناسيب النيل واصلت ارتفاعاتها غير المسبوقة في معظم الأحباس، حيث سجلت محطة الخرطوم أمس، 17.48متراً، بزيادة 22 سنتمتراً عن أعلى رقم مسجل 17.26متراً، وفي محطة شندي سجلت المناسيب 18.06متراً، ليقترب من أعلى رقم مسجل 18.07متراً، وتوقعت اللجنة أن يصل المنسوب في الخرطوم اليوم الأحد إلى 17.51 متراً، ليرتفع يوم غد الاثنين إلى 17.53متراً.

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