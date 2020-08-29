تعرف على ذروة موجة الحرارة الشديدة التي تضرب مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

حذرت الهيئة العامة للأرصاد في مصر من موجة "شديدة الحرارة" خلال الأسبوع الجاري، مؤكدة أنها سوف تستمر من السبت إلى الثلاثاء وتصل ذروتها الأحد والاثنين.

وكشفت الهيئة أن الموجة "لن تخلو من الرطوبة"، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، حيث "ترتفع درجات الحرارة تدريجيا وتستمر حتى منتصف الأسبوع".



وقالت صحيفة "المصري اليوم" نقلا عن خبراء أرصاد، إن سبب الموجة كتلة هوائية شديدة الحرارة من شبه الجزيرة العربية، يرافقها مرتفع علوي يعمل على زيادة درجات الحرارة.

ويشهد السبت ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

أما أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، فيسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء.

وتنكسر الموجة الحارة الأربعاء والخميس، لتشهد البلاد طقسا معتدلا على السواحل الشمالية حارا على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

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