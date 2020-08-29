الأرصاد المصرية تحذر من موجة حر شديدة وتحدد موعد ذروتها وانكسارها

المصدر: البيان الإلكتروني

حذرت الهيئة العامة للأرصاد في مصر من موجة "شديدة الحرارة" خلال الأسبوع الجاري، مؤكدة أنها سوف تستمر من السبت إلى الثلاثاء وتصل ذروتها الأحد والاثنين.

وذكرت الهيئة أن الموجة "لن تخلو من الرطوبة"، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، حيث "ترتفع درجات الحرارة تدريجيا وتستمر حتى منتصف الأسبوع"، وفقاً لـ "سكاي نيوز عربية".

وأفادت صحيفة "المصري اليوم" نقلا عن خبراء أرصاد، بأن سبب الموجة كتلة هوائية شديدة الحرارة من شبه الجزيرة العربية، يرافقها مرتفع علوي يعمل على زيادة درجات الحرارة.

ويشهد اليوم السبت ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد. أما أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، فيسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد أن الموجة الحارة ستنكسر الأربعاء والخميس، لتشهد البلاد طقسا معتدلا على السواحل الشمالية حارا على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

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