أكثر من 4 ملايين نازح بسبب الحوثيين

المصدر: (تعز-صلاح صالح)

أسفرت الحرب الناتجة عن انقلاب الميليشيا الحوثية عن ارتفاع عدد النازحين إلى نحو 4.3 ملايين شخص، نصفهم تقريباً من النساء، حسب صندوق الأمم المتحدة للسكان.

فيما قالت مصادر في حكومة الشرعية لـ«البيان» إن المناطق المحررة تحتضن ثلاثة ملايين و600 ألف نازح، منهم مليون و950 ألفاً في مناطقها يتوزعون على 521 موقعاً.

وتسبب انقلاب الميليشيا بموجات نزوح بدأت في يناير 2014، عندما تم تهجير 15621 شخصاً وبشكل جماعي من سكان منطقة دماج في محافظة صعده.

وإثر ذلك شهدت عمليات النزوح تزايداً مظطرداً مع تقدم الميليشيا نحو محافظات عمران ثم صنعاء وذمار وتعز والضالع وإب والبيضاء وعدن وحيث قدر عدد النازحين إلى ما قبل مارس 2015 بـ 965.000 نازح بمختلف المدن. وشكلت الفترة من النصف الثاني من 2014 وحتى نهاية العام 2016 أعلى النسب في النزوح، حيث بلغ النازحين إلى نهاية 2016 قرابة ثلاثة ملايين نازح.

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