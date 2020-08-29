سقوط صواريخ وسط بغداد وإحباط مخطط إرهابي

المصدر: بغداد - البيان، وكالات

أعلن في بغداد أمس عن تعرض المنطقة الخضراء وسط بغداد إلى قصف بثلاثة صواريخ كاتيوشا، وإحباط مخطط إرهابي في العاصمة، وسط تغييرات في مناصب قيادية عسكرية.

وكشفت خلية الإعلام الأمني التابعة للقوات العراقية عن إحباط مخطط وصفته بالإرهابي في جانب الرصافة من العاصمة بغداد. وقالت الخلية في بيان إنه «بناءً على معلومات استخبارية استطاعت قواتنا الأمنية إحباط مخطط لتنفيذ عملية إرهابية مساء الخميس من دون ذكرها لتفاصيل اخرى عن الجهة التي كانت ستنفذ المخطط وطبيعة استهدافه في قاطع الرصافة من بغداد التي تنقسم إلى قطاعين عبر نهر دجلة هما الكرخ والرصافة.

وعلى الصعيد نفسه، أشارت الخلية في بيان آخر إلى سقوط ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا في إحدى الساحات الفارغة بداخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة. وأوضحت أن موقع إطلاق الصواريخ كان منطقة البيحية الواقعة غربي العاصمة من دون تسجيل أي خسائر تذكر. وتضم هذه المنطقة شديدة التحصين مكاتب الرئاسات العراقية ومعظم السفارات الأجنبية بينها الأمريكية التي تستهدفها هذه الصواريخ إضافة إلى مكتبي بعثتي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في العراق.

يشار إلى أن مصادر أمنية تتهم كتائب حزب الله العراقية الموالية لإيران بتنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ للضغط على الحكومة لإخراج القوات الأمريكية من العراق. وبالترافق مع ذلك، كشف مصدر عسكري عراقي أمس عن تغييرات طالت أمناء سر رئاسة أركان الجيش العراقي. وأوضح المصدر أنه تم تكليف اللواء ركن عبد مظلوم معاوناً لرئيس الأكاديمية العسكرية وتكليف اللواء ركن عبد الرحمن القيسي مديراً للخدمات الشخصية وأضاف انه تم تكليف اللواء ركن فلاح الفريجي مديراً لمديرية الاستخبارات في قيادة القوة الجوية.

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