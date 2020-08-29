تأجيل التوقيع على اتفاق السلام في السودان

المصدر: الخرطوم-البيان،وكالات

أعلن وزير الدفاع السوداني اللواء ياسين إبراهيم ياسين، تأجيل التوقيع على اتفاق السلام إلى بعد غدٍ الاثنين، «لإنهاء الإجراءات الإدارية بشأن الاتفاق».

وأوضح ياسين،أمس، أنه تم التفاوض في كامل الملفات المتعلقة باتفاقية السلام، مشيرا إلى أنه سيتم التواصل مع عبدالعزيز الحلو قائد الحركة الشعبية -شمال، وعبد الواحد نور قائد «جيش تحرير السودان»، خلال الفترة المقبلة للانضمام لاتفاقية السلام.

كما رحب اللواء ياسين إبراهيم ياسين بقوات الحركات المسلحة، قائلا إنها «مرحب بها للانضمام للقوات المسلحة السودانية بعد تلقيها التدريب المطلوب».وأشار إلى أنه تم وضع شروط واضحة في اتفاقية السلام، فيما يتعلق بدمج الحركات المسلحة في الجيش السوداني.

وأشار إلى أنه تم وضع شروط واضحة في اتفاقية السلام، فيما يتعلق بدمج الحركات المسلحة في الجيش السوداني.

وحسب تقارير إعلامية، يواصل وفدا الحكومة السودانية والحركات المسلحة مراجعة وتدقيق وصياغة الملفات السياسية والترتيبات الأمنية حول اتفاق السلام، تحت وساطة جنوب السودان. ورغم أن الاتفاق المرتقب لن يشمل حركات ذات وزن كبير، مثل جيش تحرير السودان والحركة الشعبية-شمال، فإن كثيرين يعلقون آمالاً لإنهاء النزاعات الأهلية.

وقبل التوقيع على اتفاق السلام، رشحت تفاصيل مسربة عن نصه وبعض بنوده وإن لم تؤكدها أي من الأطراف رسمياً، ولعل أبرز البنود هو منح الحركات المسلحة 3 ممثلين في مجلس السيادة الانتقالي، و5 وزراء في الحكومة التنفيذية، و75 مقعداً في المجلس التشريعي الانتقالي.

كما ستنال الحركات في مسار دارفور 40 في المئة من الحكم في الإقليم، ومثلها لمكونات الحكومة الانتقالية، و20 في المئة لأصحاب المصلحة في دارفور.أما الحركات المسلحة بولايات الشمال ونهر النيل وسنار والجزيرة والنيل الأبيض، فستمنح 10 في المئة في السلطة.

أما الحركات المسلحة بولايات الشمال ونهر النيل وسنار والجزيرة والنيل الأبيض، فستمنح 10 في المئة في السلطة.

ووفقاً للمعلومات المسربة، تمنح منطقتا النيل الأزرق وولايتا جنوب وغرب كردفان الحكم الذاتي، بموجب مسودة الاتفاق.

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