توقيف القائم بأعمال مرشد «الإخوان» في مصر

المصدر: (القاهرة- أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس أنها أوقفت القيادي في جماعة الإخوان الإرهابية محمود عزت في القاهرة بعد سبع سنوات من ملاحقة السلطات له.

وذكرت الوزارة في بيان «وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول القيادي الإخواني الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام ومسؤول التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية».

وحكم على عزت البالغ من العمر 76 عاما بالإعدام والسجن المؤبد في عدة قضايا خصوصاً اغتيال عناصر أمن وموظفين حكوميين أبرزهم النائب العام السابق هشام بركات في 2015. وهو ملاحق من السلطات منذ العام 2013.

وأوضحت الوزارة في بيان أنّ عزت اتخذ من «إحدى الشقق السكنية بمنطقه التجمع الخامس في (شرق) القاهرة الجديدة أخيراً وكرًا لاختبائه على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجد المذكور خارج البلاد بهدف تضليل أجهزه الأمن».

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