تونس.. سعيد يعيد وزيراً كفيفاً بعد اعتذاره

المصدر: تونس - الحبيب الأسود

أثار وزير الثقافة التونسية المكلف وليد الزيدي، جدلاً واسعاً في الأوساط التونسية، وخصوصاً أنه أول كفيف يدعى للإشراف على حقيبة وزارية.

وعد منتقدو الخطوة أن وزارة الثقافة ذات اختصاصات متعددة ومتشعبة ومنها الفنون البصرية كالسينما والمسرح والفنون التشكيلية والعروض الاحتفالية الفرجوية التي تحتاج إلى متابعة دقيقة من قبل الوزير، كما أن الوزارة ككل في حاجة إلى مسؤول لديه خبرة في الإدارة وداخل هياكل الدولة وهو لا يتوافر عند الوزير المكلف. ورد الزيدي على ذلك قائلاً: «الوزارة أتتني طوعاً لا كَرهاً، ولم أَرِدْ مواردَها ولم أبلغ مبالغها».

وأضاف في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «أُشْهِد الله وأُشْهدكم أنني تعفّفتُ عنها، كان ذلك حتماً مقضيّاً، وإنني أرفضها، وأستعفي منها وأقنع بكلّيّتي، فهي جنّتي، وبدرسي للطلبة فهو بَصَري، وببيْتي فهو سَعْدي ومستقَرّي» متابعاً:

«أعلن أنني لا أصلح إلا في الجامعة، أو في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن موقعي أذود عن وطني وأتجنّد له، فلستُ وزيراً، ولن أكون وزيراً، وأقسم بالله حتّى ألقاه أنّ هذا قراري منذ عقلت، فليفرح لي أحبّائي ولا يأسوْا عليّ، فإنّ الثقافة ليست مؤسّسات وإنّما هي حياة، ولا يشق من أعرض عني واعترض عليّ فقد أرادوا بي خيراً ورضوا لي الستر والعفاف».

بعد ساعات من نشره التدوينة الأربعاء الماضي، عاد الزيدي من خلال تصريح إذاعي للقول إنه لم ينسحب من المنصب الذي كلف به.

وفسر مراقبون تراجعه بتلقيه اتصالاً هاتفياً من قصر الرئاسة يدعوه إلى عدم التخلي عن الحقيبة المسندة إليه والتوجّه في اليوم التالي إلى قصر قرطاج للقاء الرئيس قيس سعيد، ولكن رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي لم يكن على علم بتلك الخطوة عندما أعلن أنه قرر الاستغناء عن الزيدي.

وجاء في البيان، إنه «إثر التصريحات الصادرة عن وليد الزيدي المقترح لتولي حقيبة وزارة الشؤون الثقافية والتي عبر فيها عن تعففه عن تحمل هذه المسؤولية، يعلن هشام المشيشي رئيس الحكومة المكلف أنه تقرر التخلي عن اسم الزيدي من تشكيلة الحكومة المقترحة وسيتم تعويضه بشخصية أخرى». وشدد المشيشي «أنه لا مجال للتردد في خدمة تونس والتعفف عن تلبية نداء الواجب الوطني».

وفي اليوم ذاته، استقبل سعيد في قصر قرطاج وزير الثقافة المكلف وأكد له أنّه «أهل للأمانة» مفاخراً بمسيرته التعليمية والمهنية وبحصوله على الدكتوراه في الآداب في سابقة لم تشهدها تونس ومشيداً بما يتميز به من مثابرة ومن قدرة على تجاوز الصعاب لأن الإعاقة البصرية لم تمثل عائقاً يحول بينه وبين طلب العلم والتميز.

وفق بيان مؤسسة الرئاسة، فإن سعيد أعرب عن دعمه ترشيح الزيدي لمنصب وزير الثقافة، مؤكداً ثقته بأنه جدير بتولي هذه المسؤولية، وأشار إلى أنها تجربة أولى في تونس سيؤكد من خلالها الزيدي أنه عنوان المثابرة والتحدي والجدارة بتولي هذا المنصب.

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