مصرية تضع 5 توائم

المصدر: البيان الإلكتروني

أنجبت سيدة بمحافظة الأقصر بصعيد مصر 5 توائم بعد عملية ولادة قيصرية، اليوم الجمعة، بمستشفى الأقصر العام.

وقال الدكتور خلف عمر مدير المستشفى، إن الأم وصلت إلى المستشفى في حالة صحية سيئة، ونقلت لغرفة العمليات لإجراء عملية لإنقاذ حياتها، مشيرًا إلى أنها بصحة جيدة، وجرى نقل التوائم الخمسة للحضّانة بسبب نقص النمو وفق موقع مصراوي.

وأشار مدير المستشفى إلى أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية مكون من الدكتور محمد موسى أخصائي النساء والولادة، والدكتور محمد عبده طبيب مقيم، والدكتور إيهاب صفوت والدكتور أحمد عبدالرحيم "التخدير" بالإضافة إلى فريق التمريض زكريا بخيت، و حمادة عبداللاه، و إبراهيم ميخائيل.

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