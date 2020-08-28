الحوثيون يقصفون مسجداً في مأرب بصاروخ باليستي

المصدر: عدن - البيان

استهدفت ميليشيا الحوثي من جديد بصاروخ باليستي أحد مساجد مدينة مأرب أثناء أداء المصلين لصلاة الفجر، ما أدى إلى مقتل نحو 12 على الأقل وإصابة أكثر من عشرين.



ووفق سكان ومصادر حكومية، فإن ميليشيا الحوثي استهدفت فجراً بصاروخ باليستي مسجداً يؤمه مصلون من أفراد الأمن الخاص والمدنيين في شمال مدينة مأرب، ما تسبب في سقوط معظم المصلين قتلى وجرحى في جريمة جديدة تضاف لسجل جرائم ميليشيا الحوثي بحق المدنيين.



وذكرت مصادر حكومية، أن المسجد يقع في أحد الأحياء السكنية، وأن الانفجار تسبب في تكسير توافد عددٍ من البيوت، كما خلّف حالة من الرعب بين السكان، خاصة لدى الأطفال وصغار السن، وأن الجريمة الجديدة أتت بعد فشل الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي منذ عدة أسابيع بهدف اقتحام المحافظة فعادت واستهدفت الأحياء السكنية.



ووصفت المصادر هذه الجريمة بأنها مشابهة للجريمة التي وقعت قبل عدة أشهر، واستهدفت أحد المساجد التي يؤمها مدنيون وعسكريون، ما تسبب في مقتل أكثر من مئة من المصلين.

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