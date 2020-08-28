"التحالف" يدمر طائرة حوثية مفخخة بدون طيار باتجاه السعودية

المصدر: وام

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم "قوات التحالف"، العقيد الركن تركي المالكي، في بيان صدر اليوم، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء اليوم، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية، بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران جنوبي المملكة.

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