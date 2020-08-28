المصريون يحتفلون بطريقتهم بعودة صلاة الجمعة بعد طول غياب

المصدر: البيان الإلكتروبي

يحتفل المصريون اليوم بعودة صلاة الجمعة إلى المساجد، بعد غلق دام أكثر من 150 يوما فى مختلف المساجد بأنحاء الجمهورية، ومنع المصلين بسبب الإجراءات الاحترازية التى كانت متبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

فقد وزعت سيدة من مدينة القرين بمحافظة الشرقية في مصر، أطباق أرز بلبن، على الأهالي احتفالا بعودة صلاة الجمعة.

وأعدت سعدية سيد أحمد الأرز بلبن وانتظرت المصلين بالقرب من المسجد الكائن ناحية منزلها، وعند خروجهم قامت بإطلاق الزغاريد ووزعت أطباق الأرز باللبن على المصلين، وسط حالة من الفرحة عمت أرجاء المكان.

أما في عروس النيل في محافظة الدقهلية في مركز أجا بقرية نوسا الغيط فقد احتفل الأهالي بتزيين المساجد بالورود احتفاء بعودة صلاة الجمعة في المساجد.

ومن جانبه، أكد الشيخ خالد عبد العزيز مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف بالشرقية، أن لجان التفتيش التى مرت على مساجد المحافظة وعددها 7771 مسجدا على مستوى المحافظة، لم ترصد أى مخالفات لتعليمات تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بها والالتزام بتعليمات الوزارة فى هذا الشأن تحت إشراف الشيخ زكريا الخطيب وكيل الوزارة.

وأكد وفق "اليوم السابع" التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى، وفتح المساجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة فقط وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعى، وتكون خطبة الجمعة فى حدود 10 دقائق، و التشديد على عدم فتح دورات المياه حيث يأتى كل مصلى متوضئًا فى منزله، بالإضافة إلى استمرار غلق دور المناسبات، وحظر زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأى مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.

يذكر أن عدد المساجد المصرح إقامة صلاة الجمعة بها فى محافظة الشرقية يصل إلى 7771 مسجدا ويحظر ذلك على الزوايا .

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