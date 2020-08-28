ماكرون يحذّر من حرب أهلية جديدة في لبنان

المصدر: أ ف ب

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من حرب أهلية في لبنان "إذا تخلينا عنه"، قبيل عودته إلى بيروت الأسبوع المقبل، في مسعى لإنهاء الأزمة السياسية التي تمنع تشكيل حكومة تخرج البلاد من أزمتها العميقة.

وقال ماكرون من باريس: "إذا تخلينا عن لبنان في المنطقة وتركناه بطريقة ما في أيدي قوى إقليمية فاسدة، فستندلع حرب أهلية"، وسيؤدي ذلك إلى "تقويض الهوية اللبنانية"، في البلد الذي شهد انفجاراً مدمراً مطلع أغسطس في مرفأ بيروت أودى بحياة 181 شخصاً.

وأشار إلى الإصلاحات التي يتعين تنفيذها: تمرير قانون مكافحة الفساد، وإصلاح العقود العامة، وإصلاح قطاع الطاقة والنظام المصرفي.

وحذر من أنه "إذا لم نفعل ذلك، فإن الاقتصاد اللبناني سينهار" و"الضحية الوحيدة ستكون اللبنانيين الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المنفى".

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