"قوات التحالف" تعترض وتدمر صاروخاً بالستياً أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

المصدر: وام

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" عن اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي الارهابية باتجاه المملكة العربية السعودية.

وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم "قوات التحالف" - في بيان صدر في وقت متأخر من الليلة الماضية - إن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء أمس من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة نجران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

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