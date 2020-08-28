وزير المالية الكويتي: استقالتي تحت تصرف رئيس الوزراء

المصدر: (الكويت - كونا)

أوضح وزير المالية الكويتي براك الشيتان، ملابسات ما أثير في وسائل الإعلام حول استقالته، مبيناً أنه لم يستقل من الحكومة إنما وضع استقالته تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء وهو إجراء طبيعي واعتيادي، لاسيما بعد تجديد الثقة من مجلس الأمة مرتين.

وقال الشيتان، في تصريح صحافي، أمس، إن هذا الإجراء يؤكد عدم التمسك بالمنصب إنما العمل للمصلحة العامة، وإن رئيس مجلس الوزراء هو من يقدر قبول استقالته من عدمه وكذلك توقيتها. وأكد الشيتان، أنه وزملاءه في الحكومة يمارسون أعمالهم بشكل اعتيادي، داعياً الجميع لعدم الالتفات إلى الشائعات وأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية.

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