كندا ترغب بالمشاركة في التحقيق بانفجار بيروت

المصدر: (بيروت - أ.ف.ب)

رحّب لبنان أمس، بالمساعدة التي أعلنت كندا عزمها تقديمها في التحقيقات الجارية حول انفجار مرفأ بيروت بعدما أعلن وزير خارجية كندا فرانسوا فيليب شمبانيه أن بلاده «تودّ المساهمة في التحقيق» الذي تجريه السلطات في الانفجار، مشدداً على ضرورة إجراء «تحقيق ذي صدقية» لتحديد الأسباب التي أدت إلى هذه الفاجعة.

وتجري السلطات اللبنانية، التي رفضت إجراء تحقيق دولي، تحقيقاتها حول الانفجار المروّع بمشاركة محققين فرنسيين وآخرين من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

وشدد الوزير الكندي الذي تفقد أمس، غداة وصوله إلى بيروت، المرفأ وسير العمليات الإغاثية في الأحياء المتضررة وفوج إطفاء بيروت، على أهمية إجراء «الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الضرورية من أجل تحقيق انتعاش مستدام».

وشملـــت لقاءاته الرئيس ميشيل عون ووزير الخارجية اللبناني، وأقــــــارب كندييـــــــْن كانا فـــــــي عـــــداد قتلــــى الانفجــــار.

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