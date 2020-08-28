إسرائيل تشكو لبنان و«اليونيفيل» لمجلس الأمن

المصدر: (نيويورك - وكالات)

بعثت إسرائيل رسالة «شديدة اللهجة» لمجلس الأمن، تطالبه باتخاذ خطوات فورية ضد لبنان و«اليونيفيل»، معللة ذلك بإطلاق النار من الجانب اللبناني تجاه قوة إسرائيلية الثلاثاء الماضي.

ووفق ما نقلت «روسيا اليوم» عن موقع «إسرائيل 24»، فقد أرفق مبعوث إسرائيل في الأمم المتحدة غلعاد أردان الرسالة مع صورة جوية للمنطقة، حيث «حاول حزب الله القيام منها بهجوم قبل يومين، وتقع بين موقعي مراقبة تابعين للأمم المتحدة». واعتبر أردان أن «الصورة تظهر عجز قوة الأمم المتحدة التي لا تحقق أهدافها».

وقال أردان: «الهجوم الأخير تجاه قوات الجيش الإسرائيلي، إلى جانب تعاظم قوة حزب الله ونشاطه في جنوب لبنان، تزيد من احتمال حدوث تصعيد على الحدود في الشمال، وهذا يمكنه أن يؤدي إلى تداعيات خطيرة ضد لبنان والمنطقة كلها».

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