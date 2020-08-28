قصف تركي لدهوك وصالح يدعو لوقف الانتهاكات

المصدر: (بغداد - البيان - وكالات)

تواصل تركيا انتهاك السيادة العراقية، إذ عاودت قصف نقاط في دهوك شمال العراق. في وقت وصلت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي إلى بغداد، للتعبير عن دعمها للحكومة العراقية الجديدة، وتنسيق الجهود لمواجهة الانتهاكات العسكرية التركية، فيما دعا الرئيس العراقي، برهم صالح، لوقف الانتهاكات العسكرية التركية.

وقالت الوكالة العراقية للأنباء، إن القصف التركي استهدف أطراف قرية سكيري في جبل متين التابعة لقضاء العمادية في محافظة دهوك، دون ورود معلومات عن وقوع ضحايا.

في الأثناء، أكد برهم صالح، خلال استقباله فلورانس بارلي، أهمية دعم جهود العراق لحماية سيادته ووقف الانتهاكات التركية على أراضيه.

ونقل المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية عن صالح، تشديده على أهمية وقف الانتهاكات العسكرية التركية على الأراضي العراقية، لافتاً إلى أنها تعد خرقاً للقوانين الدولية وعلاقات حسن الجوار.

من جهتها، أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية، استعداد بلادها للاستمرار في برامج تدريب القوات العراقية لتعزيز قدرات التسليح. وتطرقت بارلي في محادثاتها مع المسؤولين العراقيين إلى التدخلات التركية في الأراضي العراقية، وعبرت عن قلقها من وضع الشرق الأوسط، مؤكدة: «نحن نأمل أن تنعم هذه المنطقة بالاستقرار، العراق بلد ذو سيادة ويجب أن يمنع تدخلات هذا الطرف أو ذاك ونحن ندعم إبعاد العراق عن سياسة المحاور لخلق الاستقرار».

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