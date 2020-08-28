الميليشيا تفجر المواجهات شرق مدينة الحديدة

المصدر: (عدن - البيان)

قصفت ميليشيا الحوثي مطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة، وألحقت أضراراً كبيرة بمرافقها، كما فجّرت مواجهات عنيفة في شرق المدينة.

مصادر عسكرية في القوات المشتركة قالت لـ«البيان» إن مواجهات عنيفة وقعت في شرق مدينة الحديدة عندما حاولت عناصر ميليشيا الحوثي التسلل إلى ما بعد خطوط التماس في محيط «هيئة تطوير تهامة»، وجامعة الحديدة ومدينة الصالح شمال شرق المدينة.وطبقاً لهذه المصادر فإن القوات المشتركة تصدت أيضاً لمحاولة تسلل نفذتها عناصر الميليشيا الحوثية جنوب مدينة الحديدة، وتكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وعادت هذه الميليشيا وقصفت مطاحن البحر الأحمر في جنوب المدينة بعدد من القذائف ما ألحق أضراراً فادحة بعدد من مرافق المطاحن.

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