السعودية: تجمعنا مع العراق روابط عميقة وراسخة

المصدر: (بغداد - وكالات)

أكّد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس، أنّ المملكة العربية السعودية شريك حقيقي للعراق، فيما أشار وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله، خلال زيارته إلى بغداد أمس، إلى أنّ البلدين تجمعهما روابط عميقة وراسخة.

وقال مكتب الكاظمي، إنّه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، فضلاً عن بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة. ونقل البيان عن الكاظمي تأكيده، أن المملكة شريك حقيقي للعراق، مشيراً إلى تطلّع العراق إلى بناء علاقات متميزة.

بدوره، أكد وزير الخارجية السعودي، أن المملكة تتطلع إلى تعزيز وتوطيد التعاون المشترك، مضيفاً: «تجمعنا مع العراق روابط عميقة وراسخة والمملكة تتطلع إلى زيارة مرتقبة للكاظمي قريباً».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز