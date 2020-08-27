5 آلاف لاجئ وطالب لجوء في تونس

المصدر: (تونس - وكالات)

أكّد المسؤول عن برنامج الرعاية والحماية بالمجلس التونسي للاجئين، عبد الرزاق كريمي، أن المجلس يشرف على ثلاثة مراكز إيواء للاجئين وطالبي اللجوء بولاية مدنين، من بينها مركزان بمدينة جرجيس وثالث بمدينة مدنين، موضحاً أن المهاجرين يتمتعون بظروف إقامة ملائمة.

ووفقاً لموقع «الجوهرة»، فإن مركز الإيواء بمدنين يحتضن 145 شخصاً فقط، في حين أن طاقة استيعابه تناهز الـ 180 مقيماً، وينتفع كل المقيمين بمراكز إيواء اللاجئين بالإعاشة وهي اعتمادات مالية تصرفها لفائدتهم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وينفذ المجلس برنامج رعاية وحماية اللاجئين الذي يقر توفير السكن لفائدة اللاجئين وطالبي اللجوء، كما ينتفعون بخدمات الصحة، وفق ما ذكر المسؤول، مؤكداً أنّ المراكز الثلاثة التابعة للمجلس، لم تسجل أية إصابة بفيروس «كورونا» في أوساط المقيمين بها. وأفاد كريمي بأن ولاية مدنين سجلت ثلاث إصابات لدى وافدين جدد من ليبيا إلى تونس عبر الحدود البرية.

وتحتضن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تونس، نحو خمسة آلاف يتوزعون بين لاجئين وطالبي لجوء، من بينهم 1900 امرأة و900 طفل.

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