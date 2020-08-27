توقيف داعشي خطط لعمليات إرهابية بلبنان

المصدر: (بيروت - د.ب.أ)

أعلنت قوى الأمن في لبنان، توقيف داعشي خطط للقيام بعمليات إرهابية في منطقة الجميزة بالعاصمة بيروت. وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان صحافي أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام»، إن ذلك يأتي في إطار خطة عمل الأمن الوقائي المتبعة من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وبخاصة لجهة متابعة وملاحقة الأشخاص المشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية.

وأضافت أنه نتيجة عمليات الرصد الدقيقة، تمكنت الشعبة من تحديد هوية شخص سوري الجنسية ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي وتوقيفه في 18 أغسطس الجاري من قبل قوة خاصة في الشعبة.

وأشارت إلى أنه بالتحقيق معه اعترف بانتمائه إلى «داعش»، ودخل إلى لبنان خلسة وتنقل بين العديد من المناطق اللبنانية.

ولفتت إلى أن الموقوف بعد حصول الانفجار بيوم واحد، انتقل إلى الجميزة، حيث عمل في مجال رفع الأنقاض والزجاج المحطم، لقاء بدل مالي، وأثناء عمله في المنطقة المذكورة، شاهد دوريات للجيش اللبناني ولقوى الأمن الداخلي تتجول في المحلة على متن آلياتها، فتولدت لديه فكرة استهداف الدوريات بقنابل يدوية.

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