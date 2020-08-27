ماكرون إلى لبنان أول سبتمبر

المصدر: (باريس - أ.ف.ب)

يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجدداً لبنان في الأول من سبتمبر، كما كان أعلن خلال زيارته الأولى لبيروت بعد الانفجار الضخم الذي هز العاصمة في الرابع من أغسطس، على ما أكد قصر الإليزيه أمس.

ويصل ماكرون الاثنين عشية يوم حافل سيخصصه لـ«متابعة المساعدة لإعادة الإعمار» ولبحث المسائل السياسية في وقت يتعين تشكيل حكومة جديدة في لبنان، وفق ما أوضحت الرئاسة الفرنسية.

وكان ماكرون أول مسؤول أجنبي زار بيروت في السادس من أغسطس بعد ثلاثة أيام على الانفجار الهائل في مرفأ العاصمة اللبنانية.

وحضّ ماكرون السلطات اللبنانية، على القيام بإصلاحات بنيوية كشرط للحصول على تمويل دولي أساسي لإنعاش الاقتصاد المنهار منذ بضعة أشهر.

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