الإمارات تعزز مبادراتها لمحاربة العطش في اليمن

المصدر: أبوظبي - وام

عززت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مبادراتها لمحاربة العطش وتوفير مصادر المياه في اليمن، حيث نفذت على مدى السنوات الماضية مئات المشاريع في مجال إمدادات المياه الصالحة للمناطق والمحافظات اليمنية التي تعاني شحاً في هذا المرفق الحيوي، والتي استفاد منها مئات الآلاف من السكان في المناطق الجبلية والصحراوية.

ودشنت الهيئة في هذا الإطار مشروعاً تنموياً جديداً لتوفير مصادر المياه في صحراء حضرموت، تمثل في افتتاح بئر ارتوازية في منطقة حوارم بمديرية القف في حضرموت، بعمق 470 متراً، يستفيد منها أربعة آلاف نسمة، لتلبية احتياجات سكان المناطق الصحراوية في محافظة حضرموت التي تعاني شح المياه.

طاقة شمسية

وشمل المشروع أيضاً تركيب منظومة طاقة شمسية متكاملة بعدد 204 ألواح، وبناء خزان سعة 200 متر مكعب، وربطه بشبكة مياه الخط الرئيسي بطول 36 ألف متر وتزويدها بغطاس، ويتراوح إنتاجها من المياه 3.5 لترات في الثانية، ونسبة ملوحة المياه بلغت 0.52 ملي، والتي تعتبر من المياه الصحية النقية الصالحة للشرب . وتأتي هذه المبادرات والمشاريع ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لتقديم الدعم الإنساني للأشقاء في اليمن.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن الهيئة، أنجزت المشروع، في زمن قياسي، رغم التحديات التي تواجهها الساحة اليمنية، إضافة إلى أن المنطقة صحراوية وتتكون من قرى مترامية الأطراف، وموزعة على قمم الجبال بارتفاعات شاهقة عن سطح البحر، ما تطلب الحفر لأعماق بعيدة للوصول إلى المياه الصالحة واستخراجها عبر مضخات وتوزيعها عبر شبكات طويلة إلى منازل السكان المتناثرة في الصحراء. وقال إن مشروع محاربة العطش في اليمن، يأتي كذلك ضمن التزام الهيئة بتعزيز الخدمات الأساسية في اليمن، من خلال خطة تنموية شاملة تلبي احتياجات الساحة اليمنية في المجالات كافة. وأضاف الفلاحي: «تسعى الهيئة دائماً للقيام بواجبها في اليمن، وتقديم كل أشكال الدعم الإنساني، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير المستلزمات الضرورية للسكان، ومساعدتهم على تجاوز التحديات التي يواجهونها».

مشاريع إنسانية

من جانبه أوضح حميد راشد الشامسي مستشار المساعدات الدولية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن هذا المشروع يأتي في إطار الجهود التي تقدمها الدولة ، التي وضعت في أجندتها حزمة من المشاريع الإنسانية لتلبي الاحتياجات المجتمعية، ودعم مشاريع البنية التحتية في محافظات عدة، منها محافظة حضرموت التي تعمل بها الهيئة وفق خطة محكمة تفضي إلى تطوير آليات العمل والحركة، مشيراً إلى أن هذا المشروع من المشاريع التي توفر حلولاً ناجعة لمشكلة شح المياه .

ولاقى افتتاح هذا المشروع الحيوي ترحيباً واسعاً من قبل الأهالي، الذين عاشوا حقبة من الزمن في معاناتهم مع شحة المياه، إلى أن أطلقت الهيئة هذا المشروع الحيوي المهم المنفذ بالشريط الصحراوي، وتوجهوا بخالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، ولهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على مواقفهم التي لا يمكن أن تنسى.

كما أعرب محمد محسن العامري مدير عام مديرية قف العوامر، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات، وذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمرعلى جهودها الخيرة وإسهاماتها المتميزة في صحراء حضرموت ، ومحافظة حضرموت بشكل عام، على صعيد المشاريع التنموية والخدمية.

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