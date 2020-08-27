مجلس الأمة الكويتي يرفض طرح الثقة بوزير الداخلية

المصدر: (الكويت- البيان- وكالات)

رفض مجلس الأمة الكويتي في جلسته الخاصة، أمس، طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزیر الداخلیة وزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بأغلبیة 35 نائباً.

وأظھرت نتیجة التصویت على طرح الثقة التي تمت بالنداء بالاسم رفض 35 نائباً وموافقة 13 نائباً من إجمالي الحضور وعددهم 48 نائباً. وجاء ذلك على خلفية أزمة التسريبات، التي نسبت إلى أحد مسؤولي وزارة الداخلية بشأن التجسس على مواطنين وشخصيات عامة، وهو ما قابلته السلطات الكويتية بتعهدات بمعاقبة المتورطين.

وأعطى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قبیل التصویت على الطلب الكلمة لاثنین من مقدمي طلب طرح الثقة ھما النائبان شعیب المویزري، والدكتور عادل الدمخي، ولاثنین آخرین من معارضي طلب طرح الثقة ھما النائبان صفاء الھاشم، وأحمد الفضل.

وتنص المادة (144) من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة على أن «سحب الثقة من الوزیر یكون بأغلبیة الأعضاء الذین یتألف منھم المجلس فیما عدا الوزراء ولا یشترك الوزراء في التصویت على الثقة، ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبین ولا یجوز للمجلس أن یصدر قراره في الطلب قبل سبعة أیام من تقدیم الطلب.

واعرب أنس الصالح عن الشكر والتقدير لنواب مجلس الأمة على تجديد الثقة به، مؤكدا الاستمرار في العمل وبذل قصارى جهده لخدمة البلاد. وقال الصالح في مداخلة له في جلسة مجلس الأمة الخاصة: «لا أحد فوق القانون وإن حریات الناس وأسرارھم مصونة وإن أمن الكویت خط أحمر.. وبھذا النھج سنستمر ونعمل بكل حیادیة».

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