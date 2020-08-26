حفلات الزواج تزيد من انتشار فيروس كورونا في تونس

المصدر: د ب ا

قالت مسؤولة بوزارة الصحة التونسية اليوم الأربعاء إن حفلات الزواج كانت السبب الرئيسي لانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد في عدة مناطق بالبلاد.

وحذرت نصاف بن علية مديرة مركز الأمراض المستجدة وعضو اللجنة المكلفة بمتابعة الوضع الوبائي، من زيادة تفشي الفيروس، مشيرة إلى أن حلقات العدوى في ولايات مثل قابس والكاف والقيروان، مرتبطة أساسا بحفلات الزواج التي تنشط بوتيرة أكبر في فصل الصيف.

وأضافت بن علية، في مؤتمر صحفي، أن العدوى بالفيروس ظهرت أيضا في مصانع.

وتشهد تونس زيادة يومية مقلقة لعدد الإصابات بالفيروس تجاوزت عتبة 150 إصابة جديدة في اليوم.

ومنذ قرار إعادة فتح الحدود بعد نحو ثلاثة أشهر من الإغلاق، يوم 27 يونيو الماضي سجلت تونس اجمالا 1868 إصابة جديدة بالفيروس من بينها 500 حالة وافدة من الخارج و1364 حالة محلية إلى جانب 21 حالة وفاة، بحسب آخر تحديث لوزارة الصحة.

واستبعدت الحكومة العودة الى الإغلاق على نطاق واسع مع زيادة الإصابات ولكنها أشارت لإمكانية اتخاذ تدابير مثل العزل وتطويق المناطق الموبوءة بالفيروس.

وأصدرت السلطات في وقت سابق قرارا بإلزامية ارتداء الكمامات الواقية في الفضاءات المفتوحة والفضاءات المغلقة المفتوحة للعموم، ومن بينها المؤسسات الصحية والتعليمية والفضاءات التجارية ووسائل النقل والمطارات والموانئ والمساجد.

وقال وزير الصحة بالنيابة الحبيب الكشو اليوم إن عقوبات مالية وعقوبات بالسجن ستفرض على المخالفين لقرار حمل الكمامات الواقية.

وتفرض السلطات الصحية الحجر الصحي الذاتي على الحاملين للفيروس والحجر الصحي الاجباري على المخالفين.

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