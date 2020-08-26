طائرات حربية إسرائيلية تقصف مواقع حماس في غزة وحزب الله في لبنان

المصدر: البيان الإلكتروني

قصف سلاح الجو الإسرائيلي مواقع لحركة حماس في جنوب غزة ردا على إطلاق البالونات الحارقة نحو الجنوب الإسرائيلي، بالإضافة إلى قصف لمعاقل حزب الله على الحدود اللبنانية.

وفي تغريدة على حسابه على تويتر، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاري أدرعي: أغارت مروحيات حربية وطائرة أخرى على أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية. حيث تم استهداف مواقع استطلاع تابعة لحزب الله في منطقة الحدود.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يعتبر الحكومة اللبنانية مسؤولة عما يحدث انطلاقًا من أراضيها، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وحول القصف على مواقع حماس، قال أدرعي إن الجيش "يجري تقييمًا للأوضاع بشكل متواصل ويعمل بتصميم ضد أي محاولة لارتكاب أعمال إرهابية ضد مواطني إسرائيل وسيادتها."

وفرضت إسرائيل مؤخرا سلسلة من العقوبات على القطاع ردا على إطلاق البالونات الحارقة، تضمنت إغلاق البحر أمام الصيادين ووقف إمدادات الوقود وإغلاق معبر كرم أبو سالم (كيريم شالوم) الذي تدخل منه البضائع والوقود إلى القطاع.

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