التحالف يدفع بتعزيزات إلى مأرب

المصدر: (عدن - البيان)

دفع التحالف العربي في اليمن بتعزيزات جديدة إلى محافظة مأرب، حيث تشتد المعارك مع ميليشيا الحوثي في جبهات المحافظة التي دفعت بالآلاف من مقاتليها إلى هذه الجبهات، حيث حصدت القوات المشتركة ومقاتلات التحالف المئات منهم.

وذكرت مصادر عسكرية لـ«البيان» أن تحالف دعم الشرعية دفع بتعزيزات إضافية لمساندة القوات المشتركة والقبائل في مواجهة ميليشيا الحوثي وإن هذه التعزيزات تضم المئات من الجنود وآليات قتالية، حيث تواصل القوات المشتركة التصدي لهجمات ميليشيا الحوثي من عدة اتجاهات نحو مأرب رغم مقتل المئات من عناصرها وبينهم أبرز القيادات العسكرية.

ووفقاً لهذه المصادر فإن القوات المشتركة مسنودة بقبائل عبيدة، ومقاتلات التحالف استهدفوا تجمعات ميليشيا الحوثي في مواقع النضود والصبايغ وقتلت العشرات منهم. ووقعت المعارك التي هي الأعنف في الضواحي الغربية لمدينة مأرب، وجبهات شمال وجنوب المحافظة النفطية، وعند حدودها الإدارية مع محافظات البيضاء، والجوف، وريف العاصمة صنعاء. في غضون ذلك، أسقطت قوات الشرعية، طائرة مسيرة تابعة للحوثيين، في الجوف، بالتزامن مع معارك مستمرة بين الجانبين منذ نحو أسبوعين.

وقال مصدر عسكري إن القوات المشتركة أسقطت الطائرة الحوثية أثناء محاولتها التجسس على مواقع الجيش في جبهة الجدافر، شرقي مدينة الحزم، مركز المحافظة.

إلى ذلك، حملت الحكومة البريطانية ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن استمرار الحرب في اليمن وطالبتهم التعامل بجدية مع مبعوث الامم المتحدة الخاص باليمن.

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