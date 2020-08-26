القناصة.. سلاح حوثي يفتك بالمدنيين في تعز

يعد سلاح القناصة رابع أكثر الأسلحة فتكاً بأرواح المدنيين في تعز اليمنية بما فيهم النساء والأطفال وذلك بعد «الصواريخ» و«المدفعية» و«الألغام الأرضية» بكل أنواعها.

ونصبت ميليشيا الحوثي عدداً كبيراً من قناصتها في عدة مبان ومنشآت داخل الأحياء السكنية وعلى الجبال المرتفعة المحيطة بمدينة تعز وبعض القرى والمناطق الريفية التي كانت مسرحاً للمواجهات الدامية.

وحرص قناصة الحوثي على اختيار المواقع الأكثر إشرافاً على المدينة بكل أحيائها وطرقها وشوارعها الرئيسة ليتسنى لهم المراقبة على أوسع نطاق جغرافي وذلك في تعمد واضح واستهداف ممنهج لكل شيء يتحرك داخل تلك المناطق وشل حركة الحياة فيها بالكامل وحتى يكونوا قادرين على قنص أكبر عدد ممكن من المدنيين سيما النساء والأطفال وكبار السن.

أرقام وإحصائيات

وقتل وأصيب 366 طفلاً تتراوح أعمارهم بين عاماً واحداً و17 عاماً، برصاص القناصة التابعين لميليشيا الحوثي خلال الفترة من مارس 2015 وحتى أغسطس الجاري.

وتفيد الأرقام والإحصائيات الموثقة لدى فريق «تحالف رصد» بحصاد رصاص قناصة ميليشيا الحوثي لأرواح 130 طفلاً 88 ذكوراً و42 إناثاً وإصابة 236 آخرين 170 ذكوراً و66 إناثاً وذلك في 16 مديرية.

وتحتل مديرية القاهرة وسط تعز، حسب الناشط علي عوارضي، «المرتبة الأولى من حيث عدد الأطفال الذين سقطوا ضحايا رصاص قناصة ميليشيا الحوثي يتوزعون بواقع 22 قتيلاً و53 جريحاً من الأطفال تليها مديرية المظفر غرب المدينة بعدد 29 قتيلاً و45 جريحاً، ثم مديرية صالة شرق المدينة وذلك بمعدل 26 قتيلاً و43 جريحاً جميعهم أطفال دون سن الـ 18 عاماً.

مرتبة رابعة

فمديرية صبر الموادم، وتحديداً منطقة الشقب جنوب مدينة تعز المرتبة الرابعة بواقع 13 قتيلاً و31 جريحاً من الأطفال برصاص قناصة ميليشيا الحوثي تتلوها مديرية التعزية الممتدة من أقصى شرق المدينة وحتى أقصى غربها، حيث شهدت هي الأخرى مقتل 14 طفلاً وإصابة 30 طفلاً أخر بذات الطريقة.

فيما رصد في مديرية جبل حبشي غربي محافظة تعز سقوط 5 قتلى و9 جرحى من الأطفال نتيجة أعمال القنص التي نفذتها ميليشيا الانقلاب ثم تلتها مديرية المسراخ جنوب غربي المحافظة والتي سجلت هي الأخرى مقتل 4 أطفال وإصابة 8 أطفال آخرين لذات السبب.

ضحايا أبرياء

وجاءت مديرية مقبنة غربي تعز في المرتبة الثامنة من حيث عدد الأطفال الذين سقطوا ضحايا رصاص قناصة الحوثي وذلك بواقع 3 قتلى و5 جرحى دون السن القانونية، تتبعها مديرية حيفان بمعدل 4 قتلى و3 جرحى ثم مديرية الوازعية بقتيلين وجريحين من الأطفال وكذا مديرية الصلو بعدد 4 أطفال جميعهم جرحى.

قنص الأطفال

وشهدت مديرية المعافر جنوب غربي المحافظة مقتل طفلين وإصابة طفل ثالث برصاص قناصة الميليشيا في حين سجلت مديرية المقاطرة جنوب المحافظة 3 حالات قتل لأطفال برصاص قناصة الميليشيا ذاتها.

وتوزع الضحايا حسب الفئات العمرية، وفقاً للتقرير النوعي المعنون بـ«قنص الأطفال». من 11 إلى 15 عاماً من الأطفال ضحايا القنص الحوثي في تعز النسبة الأعلى وذلك بواقع 175 طفلاً، ومن سنة وما دونها إلى 10 سنوات، بواقع 112 طفلاً، ومن فوق سن الـ 15 عاماً أدنى مستوى وذلك بواقع 79 طفلاً موزعين بين 26 طفلاً قتيلاً و53 آخرين جرحى.

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