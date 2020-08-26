مصر والأردن والعراق.. تطلعات لتعاون أوثق

المصدر: عمّان – ماجدة أبو طير

قمة عمّان الثلاثية التي جمعت قادة الأردن ومصر والعراق، هي الثالثة من نوعها التي تجد أمامها ملفات متعددة.

الأردن ومصر والعراق عقدت اجتماعات مماثلة خلال العامين الماضيين، ركزت على التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنسيق المشترك لمحاربة التنظيمات المتطرفة، ومناقشة قضايا المنطقة.

رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. محمد المصالحة عد أنّ أي تعاون عربي على مستوى ثلاثي أو ثنائي أمر ضروري ومرغوب فيه، فالعراق ومصر والأردن يمثل ثالوثاً عربياً مهمّاً من حيث موقعه الجيوسياسي ومن حيث إمكانات هذه الدول الديموغرافية والسياسية والاقتصادية، وهذا التعاون يجب أن يتطور ويترجم بشكل اقتصادي وأمني ودفاعي، ولا سيما أن التحديات تزداد على العالم العربي.

وأضاف إن هنالك عدداً من الاتفاقيات العربية التي وقعت بحاجة للتركيز وإعادة النظر، فقد تعثرت ومن الممكن أن نستفيد منها في إنشاء سوق كبيرة، وإنعاش قطاعات مختلفة.

تعزيز التعاون

المحلل الاقتصادي د. محمد البشير رأى أن هذه القمة تركز على مناقشة ملفات مهمّة وحساسة تتعلق بمكافحة الإرهاب، والتنسيق الاستراتيجي في ما بين أطرافها، ومناقشة قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، قضية العرب المركزية، إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول الثلاث، وبينها ملفات عديدة مشتركة، ومن الممكن أن تكون هذه القمة مقدمة لإعادة التأكيد على أهمية مجلس التعاون العربي الذي أسس في 1989 وأسدل عليه الستار.

وأضاف: «القمة قد تفتح المجال لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة بما يخدم المصالح المشتركة والسعي لتذليل العقبات»، مشيراً إلى أن الأردن لديه اتفاقيات وتبادل تجاري على مستوى عالٍ مع العراق، حيث بلغ التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 426.6 مليون دينار، وفي 2019، بلغت الصادرات الأردنية إلى العراق 466 مليون دينار، فيما بلغت الإيرادات من العراق 1.6 مليون دينار، حيث يميل الميزان التجاري لمصلحة الأردن بـ464.4 مليون دينار.

الأردن ومصر

واصل البشير: وأيضاً هناك تبادل تجاري بين الأردن ومصر في 2019، بنحو 470.3 مليون دينار، وبلغت الصادرات الأردنية إلى مصر 78.5 مليون دينار، وإيرادات الأردن من مصر 391.8 مليون دينار، وقد افتتح في إبريل 2019 مشروع تطوير محطة الضواغط الرئيسة لخط الغاز الطبيعي في مدينة العقبة.

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