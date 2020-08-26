الحريري يرفض العودة لرئاسة الحكومة اللبنانية

المصدر: (بيروت - د.ب.أ)

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية السابق، زعيم كتلة المستقبل النيابية سعد الحريري، عدم ترشحه لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة، بسبب ابتزاز بعض القوى السياسية للبلد للتمسك بمكاسب سلطوية، شاكراً كل من طرح اسمه لتولي هذا المنصب. وشكر الحريري في بيان صادر عن مكتبه أمس، «كل من طرح اسمي مرشحاً لتشكيل حكومة تتولى هذه المهمة الوطنية النبيلة والصعبة في آنٍ معاً».

وأعلن أنه لاحظ كسائر اللبنانيين «أن بعض القوى السياسية ما زال في حال من الإنكار الشديد لواقع لبنان واللبنانيين، ويرى في ذلك مجرد فرصة جديدة للابتزاز على قاعدة أن هدفه الوحيد هو التمسك بمكاسب سلطوية واهية أو حتى تحقيق أحلام شخصية مفترضة في سلطة لاحقة». وما زال الشارع اللبناني يشهد احتجاجات تطالب بتغيير الطبقة السياسية من أجل اجتثاث الفساد.

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