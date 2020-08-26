الأسد يكلف عرنوس تشكيل الحكومة السورية

المصدر: (دمشق - أ.ف.ب)

كلف الرئيس السوري بشار الأسد أمس، حسين عرنوس، الذي سلمه قبل حوالي شهرين، مهام رئاسة الوزراء مؤقتاً، تشكيل حكومة جديدة.

وتسلم عرنوس، وزير الموارد المائية سابقاً، في 11 يونيو، مهام رئيس الوزراء مؤقتاً إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية التي جرت في يوليو، بعدما أعفى الأسد رئيس الحكومة السابق عماد خميس.

وعرنوس (67 عاماً) يتحدر من مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب (شمال غرب)، التي لا تزال تسيطر فصائل متطرفة على أكثر من نصف مساحتها. وتخرج في كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب عام 1978. وشغل مناصب عدة في المؤسسات الحكومية، كما كان محافظاً لدير الزور (شرق) ثم القنيطرة جنوباً.

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