تفاصيل حصول مصر على لقاح فيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الدكتور خالد مجاهد متحدث وزارة الصحة بمصر، أن القاهرة تتواصل مع كل دول العالم التي تقوم بإجراء تجارب سريرية على فيروس كورونا، لافتًا إلى أن وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد ستزور الصين الشهر القادم من أجل التوقيع على اتفاقية لتصنيع لقاح كورونا في مصر.

وقال "مجاهد"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، بحسب موقع مصراوي الثلاثاء إن الجانب المصري حريص على تبادل الخبرات مع الجانب الصيني في مجال الصحة وتصنيع اللقاح، وفي مجال الأبحاث الخاصة بالفيروسات بشكل عام، وسنزور الصين الشهر القادم لمشاهدة مراسم توقيع اتفاقية تصنيع اللقاح في خطوط انتاجنا في مصر، مضيفًا أن مصر ستحصل على لقاح كورونا فور إثبات فاعليته وإنتاجه في مصانعنا.

وأوضح أنه عقب التوقيع على الاتفاقية وإنهاء إجراءات ومراسم الاتفاق وتفاصيله سيتم البدء مباشرة في تصنيع لقاح فيروس كورونا في مصر، وسنحصل على المنتج الذي يكفي احتياجات الدولة من اللقاح، كما أن الوزارة تتواصل مع شركات أخرى مختصة بإنتاج اللقاحات، حيث ستجتمع وزيرة الصحة مع إحدى الشركات التي تجرى تجارب سريرية في مراحلها الأخيرة على الفيروس.

وفي سياق متصل، أكد متحدث الصحة المصرية، أن قرار تحليل الـ"PCR" للسائحين والمصريين القادمين من الخارج هو للحافظ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة كورونا.

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