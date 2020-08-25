واشنطن تحذر أردوغان بـ«العزلة» للقائه قادة «حماس»

المصدر: واشنطن - وكالات

وجهت الإدارة الأمريكية تحذيراً شديد اللهجة إلى نظام أردوغان، وأكدت أن استمرار علاقاته بحركة حماس سيؤدي إلى عزل تركيا عن المجتمع الدولي.



وأعربت الخارجية الأمريكية اليوم (الثلاثاء)، عن اعتراضها على لقاء جمع قبل أيام الرئيس بقادة من حماس مدرجين على لائحة الإرهاب الأمريكية.



وأكدت المتحدثة باسم الوزارة مورغان أورتاغوس في بيان، أن الإدارة الأمريكية تعارض بشدة استضافة أردوغان اثنين من قادة حماس في إسطنبول في 22 أغسطس.



وجددت التأكيد أن الولايات المتحدة تعد حماس منظمة إرهابية، وقد وضعت في السابق مكافأة مقابل معلومات من شأنها أن تؤدي إلى اعتقال واحد من عضوي المنظمة كان أردوغان قد التقى بهما من قبل.



وكان أردوغان قد استقبل وفداً من حماس بقيادة رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، ونائبه صالح العاروري.



وشددت الخارجية الأمريكية في بيانها أن تواصل الرئيس أردوغان المستمر مع هذه المنظمة الإرهابية لا يؤدي إلا إلى عزل تركيا عن المجتمع الدولي، والإضرار بمصالح الشعب الفلسطيني، وتقويض الجهود العالمية لمنع الهجمات الإرهابية التي يتم إطلاقها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز