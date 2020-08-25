السودان: النيل الأزرق يسجل أعلى منسوب مياه في أكثر من 100 عام

المصدر: ا ف ب

أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية الثلاثاء إن النيل الأزرق وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في الخرطوم، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأمر ثلاثة أيام.

وذكرت الوزارة في بيان "سجل منسوب النيل الازرق بالخرطوم اعلى مستوى له منذ أكثر من قرن من الزمان بوصوله إلى 17,32 (سبعة عشر مترا و32 سنتيمترا) وهو أعلى ارتفاع سجل في الخرطوم منذ بدء تسجيل مناسيب النيل قبل أكثر من مئة عام".

وبذلك يكون قد حطم الرقم القياسي الذي سجله العام الماضي البالغ 17,26 مترا، "ومن المتوقع استمرار ارتفاع منسوب المياه لمدة ثلاثة أيام"، بحسب البيان.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن مصدر في وزارة الري أن سبب ارتفاع المنسوب في الخرطوم يعود لزيادة معدل الامطار في الهضبة الاثيوبية خلال الايام القليلة الماضية إضافة الي ضيق مجرى النهر في المناطق الحضرية بسبب التوسع العمراني.

كما ارتفع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة التي تضرب السودان منذ نحو شهر. وأسفرت الفيضانات عن مصرع 83 شخصًا، بحسب حصيلة جديدة أوردها الدفاع المدني الثلاثاء.

وتهطل عادة أمطار غزيرة في السودان بين يونيو وأكتوبر، ويسجل البلد فيضانات كبيرة كل عام.

وتسببت الأمطار الغزيرة في 2019 بخسائر طاولت 400 ألف شخص، وفق متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

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