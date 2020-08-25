رئيس الوزراء التونسي المكلف يعلن عن تشكيلة حكومته الجديدة

المصدر: وام

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف، هشام المشيشي عن تشكيلة حكومية أسماها "حكومة كفاءات مستقلة"، تضم 25 وزيرا و3 كتاب دولة.

وذكرت وكالة أنباء تونس أفريقيا للأنباء، أن المشيشي قال خلال مؤتمر صحفي الليلة الماضية إن حكومته ستنكب على الاهتمام بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبالاستحقاقات العاجلة للتونسيين.

وكان رئيس الحكومة التونسي المكلف، هشام المشيشي قد قدم أمس إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، تركيبة الحكومة الجديدة التي يُنتظر عرضها على مجلس نواب الشعب للتصويت عليها.

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