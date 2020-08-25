2 مليار تكلفة الإعمار إثر انفجار بيروت

المصدر: (بيروت - وكالات)

أعلنت نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان، أمس، أن تكلفة إعمار ما لا يقل عن 20 ألف مبنى مدمر في بيروت جراء انفجار المرفأ تُقدر بنحو ملياري دولار.

ووفقاً لوكالة الأنباء الأردنية «بترا»، أوضحت النقابة أن تكلفة الأضرار تصل إلى ملياري دولار، وأن معدل التكلفة التقديرية لكل شقة متضررة من انفجار بيروت يتراوح بين 70 إلى 100 ألف دولار. وأضافت النقابة اللبنانية، إن تكلفة إصلاح أضرار مؤسسة كهرباء لبنان تقدر بنحو 20 مليون دولار، والأبراج السكنية في الأشرفية وبيروت بنحو 500 مليون دولار، وترميم أربعة مستشفيات كبرى طالها الانفجار بنحو 150 مليون دولار.

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