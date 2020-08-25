الأردن يُغلق 3100 منشأة لمخالفتها إجراءات السلامة

المصدر: (عمان - د.ب.أ)

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية أمس، إغلاق 3100 منشأة لمخالفتها إجراءات السلامة العامة والتشريعات المنظمة للسوق منذ بدء تطبيق الحظر في مارس الماضي جراء تفشي كورونا.

وقالت الوزارة، في تقرير أصدرته أمس، وأوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن عدد المنشآت التي تمت زيارتها في مختلف مناطق المملكة تجاوز 140 ألف منشأة من خلال 3200 جولة رقابية من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة. وأضاف أنه تم تحرير 3187 مخالفة من قبل مراقبي الأسواق لعدم الالتزام بأمر الدفاع وقانون الصناعة والتجارة.

موضحة أنه تم تحرير مخالفات بحق 170 مواطنا لعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية. ودعا وزير الصناعة والتجارة والتموين رئيس لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد الدكتور طارق الحموري فرق الرقابة المعنية إلى الاستمرار بعمليات الرقابة المكثفة على مختلف المنشآت في جميع المحافظات ومتابعة مدى التزام المواطنين بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية بخاصة ارتداء الكمامات. وأكد الحموري أهمية توثيق عمليات إغلاق المنشآت المخالفة قدر المستطاع من باب الشفافية والموضوعية.

وكذلك ضرورة توجيه أصحاب المنشآت والعاملين فيها للالتزام الكامل بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية بما يعزز الجهود المبذولة لمواجهة وباء كورونا. وشدد على أهمية التزام المواطنين ومرتادي المحلات التجارية والمنشآت بالتباعد وارتداء الكمامات وإجراءات السلامة العامة.

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