الرئيس اللبنانى: إعادة النازحين السوريين إلى المناطق السورية التي باتت آمنة

المصدر: (بيروت - د.ب.أ)

أطلقت المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا كارميلا جودو نداءً عاجلاً لمساعدة 50 ألف شخص متضرر في لبنان.

وطلبت جودو، خلال لقائها الرئيس اللبناني ميشال عون في بيروت أمس، تقديم مساعدات مالية توازي من 3 إلى 10 ملايين دولار، حسب بيان الرئاسة اللبنانية.

وتحدثت «عما حققته المنظمة في مجال نقل السوريين إلى دول أخرى»، مشيرةً إلى أنه تم توطين 120 ألف سوري في دول ثالثة.

وأضافت: «سوف يستمر الجهد لمساعدة الذين تقدموا بطلبات للانتقال إلى دولة ثالثة والذين يبلغ عددهم نحو 3 آلاف شخص». بدوره، دعا عون إلى «المساعدة على إعادة النازحين السوريين إلى المناطق السورية التي باتت آمنة».

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