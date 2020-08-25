إيطاليا تؤكد استعدادها لمساعدة اللبنانيين

المصدر: (بيروت - د.ب.أ)

أعلن وزير الدفاع الإيطالي لورنزو جويريني أن بلاده جاهزة لمساعدة اللبنانيين المتضررين في انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في 4 أغسطس الحالي.

جاءت تصريحات الوزير جويريني خلال لقائه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في قصر بعبدا، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية. وأكد جويريني «أن بلاده جاهزة لتلبية طلبات لبنان لتأمين المساعدة اللازمة للبنانيين الذين تضرروا نتيجة انفجار المرفأ». وقدم وزير الدفاع الإيطالي «تعازي الحكومة الإيطالية والشعب الإيطالي بضحايا الانفجار في مرفأ بيروت، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى». وشدد على «وقوف إيطاليا إلى جانب الشعب اللبناني في المحنة الجديدة التي واجهته».

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