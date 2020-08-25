365 أسرة تستفيد من مساعدات «خليفة الإنسانية» في سقطرى

المصدر: (عدن - البيان)

واصلت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية مد جسور الخير والمساعدة إلى كافة مناطق ارخبيل سقطرى، ووزعت المواد الإغاثية لأكثر من 365 أسرة في مربع ديشاص.

قوافل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية أوصلت المساعدات الغذائية إلى مربع ديشاص حيث تسلمت 365 أسرة في المربع مواد غذائية أساسية شملت ( أرز، دقيق، سكر، شاي، زيت، تمر) ضمن برنامج المؤسسة وحرصها على إيصال المساعدات المختلفة لكافة مناطق وقرى سقطرى النائية، وتوفير المتطلبات الأساسية للسكان هناك.

وقدم صالح مزروع معرف مربع ديشاص شكره لدولة الإمارات على مساعداتها المتواصلة للمركز والذي أسهم بشكل كبير وفاعل في تخفيف من معاناة الأهالي في المربع.

وأكد سعادة سكان المربع وبلغت فرحتهم بوصول هذه القوافل الغذائية التي ستوفر عليهم شراء تلك المواد للفترة القادمة.

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