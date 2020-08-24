بدعم من الإمارات.. "الهلال" يوزع خياما إيوائية في الضليعة بحضرموت

المصدر: وام

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها للشعب اليمني الشقيق على المستويات كافة، بتوجيهات من القيادة الرشيدة بالوقوق إلى جانب الشقيق والصديق.

ووزعت "هيئة الهلال الأحمر" الذراع الإنسانية لدولة الإمارات خياما إيوائية على عدد من المناطق النائية بمديرية الضليعة بمحافظة حضرموت لدعم استقرار البدو الرحل ضمن عشرات المشاريع والمبادرات التي تنفذها الهيئة بالمحافظة لتخفيف معاناة المواطنين وتطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعا صعبة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.

وتضمنت المساعدات توزيع 70 خيمة إيوائية على البدو الرحل بمناطق مديرية الضليعة حيث يعيش سكان هذه المناطق التي تبعد عن أقرب مدينة توجد بها خدمات مئات الكيلومترات في ظل انعدام الخدمات الأساسية.

وعبرت الأسر المستفيدة عن شكرها و تقديرها لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا على هذه اللفتة الكريمة، التي تأتي في إطار جهود الدولة لتطبيع حياة السكان في اليمن.

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