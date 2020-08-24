الإمارات تقدم 21 طنا من المساعدات الغذائية لسكان المكلا

المصدر: وام

قدمت دولة الإمارات 500 سلة غذائية تحوي 21 طنا و 400 كيلو جرام من المساعدات الغذائية لسكان المناطق بمديرية أرياف المكلا بمحافظة حضرموت، استفاد منها 2500 فرد من الأسر غير القادرة.

تأتي هذه المساعدات التي قامت فرق "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" بتوزيعها على مستحقيها في إطار جهود الإمارات الرامية إلى رفع المعاناة و تطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعا صعبة بسبب الظروف التي تمر بها اليمن.

وأعرب سكان تلك المناطق عقب تسلمهم المساعدات الإغاثية عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا لوقفتها الأخوية التاريخية إلى جانبهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.

جدير بالذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام 2020 بلغت 29910 سلال غذائية تزن ألفين و397 طنا و 728 كيلو جراما استهدفت 149 ألفا و550 فردا من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.

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